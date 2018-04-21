غوارديولا : اغويرو سيكون جاهزاً في المونديال

كشف المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ الانكليزي بيب ​غوارديولا​ عن غياب المهاجم سيرجيو أغويرو عن الملاعب لفترة تصل إلى خمسة أسابيع، مؤكداً أنه سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم 2018 .

وفي حديث له ، قال غوارديولا :”اغويرو سيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع ، هو الآن في ​برشلونة​ لإتمام المرحلة الأولى من عملية التعافي وسنحاول أن يكون جاهزا للعب في ​مونديال روسيا​”.

يذكر ان نادي مانشستر سيتي ضمن التتويج بلقب ​بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز​ في الجولة الماضية بعد أيام على خروجه المخيب للآمال من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد ​ليفربول​ .