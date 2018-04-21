غوارديولا : اغويرو سيكون جاهزاً في المونديال

كشف المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي بيب غوارديولا عن غياب المهاجم سيرجيو أغويرو عن الملاعب لفترة تصل إلى خمسة أسابيع، مؤكداً أنه سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم 2018 .
وفي حديث له ، قال غوارديولا :”اغويرو سيغيب عن الملاعب بين أربعة وخمسة أسابيع ، هو الآن في برشلونة لإتمام المرحلة الأولى من عملية التعافي وسنحاول أن يكون جاهزا للعب في مونديال روسيا”.
يذكر ان نادي مانشستر سيتي ضمن التتويج بلقب بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز في الجولة الماضية بعد أيام على خروجه المخيب للآمال من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول .
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