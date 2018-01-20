غسان سركيس يرد بقسوة على غي مانوكيان

تحدث مدرب ​نادي الشانفيل​ ​غسان سركيس​ بعد الفوز على ​نادي بيروت​ ورد بقسوة على تصريحات ​غي مانوكيان​ المسؤول الرياضي في ​نادي هومنتمن​ متصدر ترتيب البطولة قبل لقاء الفريقين في البطولة المحلية .

وقال سركيس : دفاعنا كان جيدا هذه الليلة والبرت زينون قدم ما هو مطلوب منه وسامنحه وقت لعب اكبر في المباريات القادمة ضغطنا عليهم وجعلناهم يستعجلون في التسديد واعتمدوا على التسديد الخارجي توفقوا في بعضها وقلصوا الفارق لكننا كنا مركزين وحققنا الفوز .

ورد السركيس على غي مانوكيان الذي اكد ان الشانفيل لن يفوز على ​الهومنتمن​ طالما هو موجود في النادي فقال : انه ولد . لن ارد عليه وانزل الى مستواه انه كصبي لديه مصاصة ويحرقص رفاقه في الصف . لن ارد عليه . اذا فاز في البطولة ساهنئه واذا فوزا نحن سيكون عليه ان يهنئنا . لا حساسية بيننا وبين الهومنتمن ومن يفوز مبروك له .

من ناحية اخرى اكد ​ايلي رستم​ انه جاهز كلما طلب منه المدرب ان يشارك وابدى سعادته بعد ان دخل من الاحتياط ونال جائزة افضل مسجل لبناني فيها رفقة ​فادي الخطيب​ .