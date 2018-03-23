غزل ديب.. فقدت منذ مطلع كانون الثاني من محلة قبيع ولم تعد حتى اليوم

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:

– غزل علي ديب ( مواليد عام 2003، سورية)

التي فقدت منذ تاريخ 21/1/2018 من محلة قبيع، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 921115/05 أو 922172/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.