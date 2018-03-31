غزة تشيع شهداء “يوم الأرض”.. والمواجهات مع الاحتلال تتجدد

عادت الاشتباكات في الضفة الغربية وقطاع غزة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال الاسرائيلي الذين ردوا باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.

وشارك آلاف الفلسطينيين في غزة، السبت، في مسيرات تشييع متظاهرين قتلوا خلال “مسيرة العودة الكبرى” الجمعة.

واصيب 13 فلسطينيا بغزة في مسيرات التشييع التي تخللها مواجهات مع جيش الاحتلال، فيما استقدم الأخير المزيد من الآليات العسكرية الى حدود القطاع.

وتحدث مسؤول في جيش الاحتلال عن توسيع ردة الفعل الإسرائيلية لضرب من وصفهم بـ “المتشددين” الذين يقفون خلف هذه المسيرات، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإحتلال تعمّد بشكل مباشر إيقاع أكبر عدد من الضحايا في صفوف المواطنين المشاركين في “مسيرة العودة الكبرى”، إذ وقعت غالبية الإصابات بالرصاص الحي والمتفجر.

وفي وقت اعلن فيه الإضراب الشامل نتيجة الحداد الوطني في أنحاء الضفة وقطاع غزة، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن تعطيل واشنطن لصياغة بيان في مجلس الأمن يدين دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، يوفر غطاء لها لممارسة المزيد من هذه الجرائم.

الاتحاد الاوروبي يدعو لتحقيق مستقل

وفي وقت لاحق السبت، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني إلى تحقيق مستقل وشفاف حول استخدام قوات الاحتلال ذخائر حية في المواجهات التي وقعت الجمعة، مشيرة إلى أن “حرية التعبير والتجمع حق أساسي لا بد من احترامه”.

وقالت موغيريني في بيان: “الاتحاد الأوروبي يأسف لسقوط قتلى. قلوبنا مع أسر الضحايا”.

مجلس الأمن يفشل بإدانة إسرائيل

وكان مجلس الأمن الدولي فشل في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للحراك الفلسطيني في الذكرى السنوية الـ 42 لـ “يوم الأرض”، بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في تلك الأحداث.

وتدفق آلاف الفلسطينيين، الجمعة، للمشاركة في “مسيرة العودة الكبرى” في قطاع غزة. واعلنت وزارة الصحة في القطاع ان 16 فلسطينيا قتلوا في المواجهات الجمعة وجُرح 1400، فيما لم يسقط اي قتيل او جريح من الجانب الاسرائيلي.