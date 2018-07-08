غريفيث يعود إلى اليمن بمبادرتين.. والجيش اليمني يتقدم بعدة جبهات

أشارت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، سيعود إلى اليمن في جولة مكوكية جديدة، إذ يحمل معه مبادرتين تتعلق الأولى بالحديدة، والأخرى بالحل الشامل للأزمة اليمنية.

وسيسعى المبعوث الأممي للتباحث مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض الاثنين المقبل لاستعراض مستجدات التسوية حول الحديدة بهدف تخفيف التوتر في الحديدة وتحقيق تسوية شاملة للأزمة اليمنية.

ويأمل غريفيث في إقناع كلا الطرفين بقبول ترتيبات الأمم المتحدة التي ستؤول إلى حل لقضية الحديدة، والسعي إلى بدء محادثات سلام رسمية حول تسوية شاملة.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية كتاف شرق محافظة صعدة، إثر مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وبسطت قوات اللواء 84 في الجيش الوطني سيطرتها على سلاسل جبال الزور والخشباء، وقطع خطوط إمداد المليشيا في جبهة العطفين والمليل شرق صعدة. وأسفرت الاشتباكات عن مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين، واغتنام أسلحة متنوعة، فيما لاذت بقية عناصر المليشيا بالفرار.

كما تمكنت قوات الجيش الوطني من إحكام سيطرتها النارية على الخط الرابط بين مركز المديرية ومنطقة الفرع، لتضييق الخنق على المليشيا في مركز المديرية من جميع الاتجاهات، فيما تستخدم الميليشيات المدنيين كدروع بشرية لإعاقة تقدم الجيش.

وبالتزامن، تخوض قوات الجيش الوطني مواجهات عنيفة ضد الميليشيات الانقلابية، في محيط جبل أتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع الواقعة بين جبهة المليل من الميسرة ومن جبهة نهوقة الصوح، حسبما أفادت مصادر ميدانية .

تزامنت المواجهات مع شن مقاتلات التحالف العربي لأكثر من ثمان غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة بصعدة.

من جهة أخرى، تقدمت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية إلى أطراف مديرية زبيد الشمالية والشرقية، بعد أن أحكمت سيطرتها على مركز مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، عقب مواجهات عنيفة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية أستمرت يومين .

وفي محافظة البيضاء، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلي المقاومة الشعبية، وميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمنمقتل 341 عنصراً من عناصر الميليشيات الحوثية في الـ72 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أنه لن يسمح بامتلاك منظمة إرهابية مثل ميليشيات الحوثي لقدرات نوعية وتقنيات متقدمة، مشيراً إلى أن عمليات التمويه والأسلحة العسكرية، المضادة تؤكد أن الموقع المستهدف هو موقع عسكري.