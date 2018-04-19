غريزمان قرر عدم الانضمام الى برشلونة

اعلنت مصادر صحفية بريطانية أن المهاجم الفرنسي لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني أنطوان غريزمان قرر عدم الانضمام إلى النادي الكتالوني برشلونة، خوفاً من العيش في ظل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي .
وأضافت هذه المصادر ان المهاجم الفرنسي يعتقد أن وصوله قد يزعج ثلاثي أميركا الجنوبية ليونيل ميسي، فيليب كوتينهو، لويس سواريز، وخائف من أن تكون مسيرته هزيلة مثله مواطنه عثمان ديمبيلي ، مشيرة الى انه غير وجهته من النادي الكتالوني ، إلى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المهتمان هما الأخران بضمه .
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