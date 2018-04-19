غريزمان قرر عدم الانضمام الى برشلونة

اعلنت مصادر صحفية بريطانية أن المهاجم الفرنسي لنادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني ​أنطوان غريزمان​ قرر عدم الانضمام إلى النادي الكتالوني ​برشلونة​، خوفاً من العيش في ظل الساحر الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ .

وأضافت هذه المصادر ان المهاجم الفرنسي يعتقد أن وصوله قد يزعج ثلاثي أميركا الجنوبية ليونيل ميسي، ​فيليب كوتينهو​، ​لويس سواريز​، وخائف من أن تكون مسيرته هزيلة مثله مواطنه ​عثمان ديمبيلي​ ، مشيرة الى انه غير وجهته من النادي الكتالوني ، إلى ​مانشستر يونايتد​ و​مانشستر سيتي​ المهتمان هما الأخران بضمه .