غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية تستمع الى مطالعات الدفاع عن المتهم حسين عنيسي

إنتهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، من الاستماع إلى مطالعات الدفاع، في طلب فريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي بتبرئته، على أن يصدر قرارا شفهيا في الموضوع في جلسة يحددها لاحقا.

طلبت غرفة الدرجة الاولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من فريق الادعاء وفريق الدفاع عن المتهم حسين عنيسي ايداعها قبل يوم الثلاثاء مذكرات خطية حول كفاية الادلة الموجهة له وذلك بهدف اتخاذها قرارا اما بتبرئة عنيسي اما برد طلب الدفاع عنه بتبرئته:

بعد ذلك استمعت الغرفة الى ملخص عن قضية المتهم عياش وهو حسب الادعاء من الفاعلين المباشرين في الجريمة من خلال اربعة مجالات اساسية.

رئيس الغرفة القاضي راي لم يحدد موعداً لاصدار الحكم او القرار.