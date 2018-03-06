غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان تعقد جلسة تمهيدية الخميس المقبل قبل بدء الدفاع بتقديم أدلته

تعقد غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت أوروبا الوسطى من يوم الخميس 8 آذار 2018 جلسة تمهيدية قبل بدء الدفاع بتقديم أدلته في قضية عياش وآخرين، وذلك عملا بالمادة 129 من قواعد الإجراءات والإثبات.

وطلبت غرفة الدرجة الأولى، في قرارها تحديد جدول زمني أصدرته في 23 شباط 2018، من محامي المتهمين الأربعة أن يودعوا قوائم الشهود والبينات وجميع المستندات ذات الصلة بها المحددة في المادة 128 من القواعد، وذلك في حال قررت غرفة الدرجة الأولى عدم إصدار حكم ببراءة أي من المتهمين وفي حال اختار الدفاع أن يعرض قضيته.

ووفقًا للمادة 129 من القواعد، تعقد غرفة الدرجة الأولى، قبل بدء الدفاع بعرض أدلته، جلسة أو عدة جلسات وجاهية، حسب الحاجة.

وتعطي غرفة الدرجة الأولى التعليمات التي تراها ضرورية أو الصائبة لضمان محاكمة عادلة ومجردة وسريعة.