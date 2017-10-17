غرفة الاستئناف تصدر غدا قرارها بمسائل طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم إعلامي أن “غرفة الاستئناف حددت يوم غد الأربعاء في 18 تشرين الأول عند الرابعة ونصف بعد الظهر‎‎ (بتوقيت وسط أوروبا) موعدا لعقد جلسة علنية تصدر فيه قرارها بشأن المسائل القانونية التي طرحها قاضي الإجراءات التمهيدية.

وكان قاضي الإجراءات التمهيدية، الذي يستعرض حاليا قرار اتهام قدمه إليه المدعي العام بصفة سرية، قد أحال إلى القضاة في 11 آب/أغسطس 2017 مسائل قانونية أولية للنظر فيها. وتتعلق المسائل القانونية بالركنين المادي والمعنوي لجمعية الأشرار، والعناصر المميزة بين جمعية الأشرار والمؤامرة ومعايير استعراض قرار الاتهام، وقد اختتمت غرفة الاستئناف مداولاتها بعد تلقيها مذكرات خطية وسماعها ملاحظات شفهية من الادعاء ومكتب الدفاع”.