غالياني : سأشجع روما أمام ليفربول

أعلن المدير السابق لنادي ​اي سي ميلان​ الايطالي ​ادريانو غالياني​ انه سيساند نادي روما عند مواجهة ​ليفربول​ في نصف نهائي ​دوري ابطال اوروبا​، معتبراً ان نادي روما سيمثل كل ايطاليا في البطولة الاهم.

وقال غالياني في حديث صحافي :” في الثاني من ايار سأشاهد المباراة وسأشجع روما، لأن من يفوز بالخارج يفوز لكل في ايطاليا، وان كان الفريق الخصم هنا، بإمكانكم تخيل مشاعري تجاه ليفربول بعد نهائي اسطنبول، لم انم لثلاثة اشهر بعدها، كنا نفوز بثلاثية نظيفة وخسرنا الكأس، الأمر لم يحصل لأي فريق من قبل”.