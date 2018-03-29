غارة أميركية تقتل 3 عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن

استهدفت طائرة أميركية بدون طيار الخميس، سيارة تحمل عناصر من تنظيم القاعدة، بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الغارة قتلت 3 من عناصر القاعدة، وأصابت 3 آخرين، كانوا على متن السيارة.

وأكدت أن الغارة، استهدفت السيارة وهي في إحدى الطرق بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة.

وبحسب المصادر لـ”العربية”، فإن القتلى الثلاثة هم من القاعدة، وقد تفحمت جثثهم تماما جراء الحريق، في حين أن الجرحى أصيبوا بحروق خطيرة.

يأتي ذلك فيما كشفت “العربية”، الأربعاء، نقلاً عن معلومات أمنية يمنية، أن ميليشيات الحوثي تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في محافظات يمنية، أبرزها البيضاء والجوف باسم “خلايا داعش وتنظيم القاعدة”، وذلك بهدف التأثير على المجتمع الدولي وكسب الوقت لإعادة ترتيب صفوفها بعد سلسلة الخسائر التي تلقتها الميليشيات على الجبهات، والانهيارات التي حصلت داخل صفوفها.

وكثفت المقاتلات الأميركية من غاراتها على أهداف عناصر تنظيم القاعدة في عدة مناطق يمنية، بالتزامن مع حملات عسكرية تنفذها القوات اليمنية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، لملاحقة أوكار الإرهابيين.