غارات للتحالف الدولي تستهدف مواقع لجيش النظام السوري

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مقاتلات التحالف الدولي شنت، مساء أمس الخميس، غارات على موقع عسكري تابع لقوات النظام وسط سوريا، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 7.

وأشار المرصد إلى “انفجارات” في جنوب شرق صحراء تدمر على بعد 50 كلم من المدينة وغير بعيد من التنف (جنوب) حيث يقيم التحالف قاعدة عسكرية.

وقال: “تبعد النقطة العسكرية التي تم استهدافها فقط 20 كلم عن منطقة التنف”، مضيفا أنه “لا يزال عدد القتلى قابلاً للازدياد لوجود جرحى بحالات خطرة”.

وتأتي هذه الغارة بعد أربعة أيام من ضربة تم شنها، مساء الأحد، في بلدة الهري في محافظة دير الزور والمحاذية للحدود العراقية، ما أدى إلى مقتل 55 شخصا بينهم 16 مقاتلا مواليا للنظام السوري بحسب المرصد.

وكان النظام السوري اتهم التحالف الدولي باستهداف أحد مواقعه العسكرية في بلدة الهري، الأمر الذي نفاه كل من التحالف ووزارة الدفاع الأميركية.