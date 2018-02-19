غارات عشوائية للنظام السوري على الغوطة الشرقية

وسط الدم الملبد بالدخان تعيش، الغوطة الشرقية مخاضا عسيرا متمثلا بمجازر جديدة متنقلة بين بلدة وأخرى. ففي صريح العبارة قال وزير الخارجية الروسية، يجب تكرار سيناريو حلب في الغوطة، وقصد بذلك إما خروج مقاتلي المعارضة أو تدمير المناطق بمن فيها.

وترجم هذا الموقف بقصف مكثف من المدفعية والطيران الذي عاد ليمطر المناطق السكنية بالبراميل المتفجرة، ما أدى الى مقتل أكثر من 70 مدنيا وجرح ما يزيد عن 300 خلال أقل من 24 ساعة.

كما ترافق ذلك مع حشود ضخمة لقوات الأسد ما ينبىء بعملية عسكرية واسعة استبقها الثوار بالهجوم على جبهة المشافي، مما أدى الى قتل عدد من قوات النظام والسيطرة على عدة نقاط.

سياسيا، عقد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري اجتماعا مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تحضيرا لمرتمر بروكسل الدولي حول سوريا المقرر يومي 24 و25 نيسان المقبل. وقد شددت موغيريني في هذا الإطار على أنه لا بديل عن مؤتمر جنيف بالنسبة للأوروبيين لحل الأزمة السورية.

من جهة أخرى، اعتبر نائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي أن التوصل لاتفاق حول عفرين قد يضمن وحدة أراضي البلاد ومصالح تركيا الأمنية، موضحا أن المشكلة لا تكمن في عفرين فقط بل على طول الحدود السورية التركية.

وحول إعلان النظام السوري إدخال قوات الى عفرين بالإتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية بعفرين، حذر وزير الخارجة التركية مولود جاويش أوغلو من أن بلاده ستقضي على أي قوة تعتزم حماية الوحدات الكردية بعفرين، مضيفا في الوقت نفسه أنه إذا كان هدف دخول القوات النظامية هو “تطهير” المنطقة من المسلحين الأكراد، فلن يثير ذلك اعتراضا من قبل أنقرة.