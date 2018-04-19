غارات عراقية على “داعش” في سوريا

أعلنت الحكومة العراقية أن قواتها الجوية شنت غارات جوية على مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي داخل الأراضي السورية.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بأن الضربات نفذت من جهة حدود العراق.

وذكر أن “تنفيذ ضربات ضد عصابات داعش في الأراضي السورية هو لوجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه”.

وأضاف أن “قواتنا ومقاتلينا أنقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خطط داعش وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية وإن هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد أن قضينا عليها عسكرياً في العراق”.

وأوضح متحدث باسم الجيش العراقي أن الضربات الجوية التي نفذها العراق على مواقع داعش في سوريا نفذت بالتنسيق مع النظام السوري.

ونقلت رويترز عن العميد يحيى رسول إن القوات الجوية العراقية استخدمت مقاتلات إف-16، لتنفيذ الضربات.