غارات جوية تركية على عفرين.. وأردوغان: منبج ستكون التالية

أعلنت رئاسة أركان الجيش التركي أن العملية العسكرية في منطقة عفرين السورية بدأت، الساعة الخامسة مساء السبت، تحت اسم عملية “غصن الزيتون”، فيما شنت طائرات تركية غارات على عفرين رغم تهديدات نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإسقاط الطائرات التركية إذا دخلت الأجواء السورية.

وقالت رئاسة الأركان التركية إن “عملية غصن الزيتون” تهدف إلى إرساء الأمن والاستقرار على حدودنا وفي المنطقة والقضاء على إرهابيي (PKK) و(PYD) و(YPG) وداعش في عفرين وإنقاذ شعب المنطقة من قمع وظلم الإرهابيين”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

وتعتبر السلطات التركية أن “وحدات حماية الشعب الكردي” السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، هي امتداد لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ”تنظيم إرهابي”، كما تصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD) كـ”منظمة إرهابية” أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن الطائرات الحربية التركية قصفت نقطة مراقبة لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

ويقوم “الجيش السوري الحر” بدعم العملية العسكرية التي تخوضها تركيا ضد القوات الكردية، والتي بدأت بضربات على معسكرات ومخابئ للمقاتلين الأكراد .

وأكد الجيش السوري الحر، أن الضربات الجوية التركية استهدفت منطقة المالكية والقرى المحيطة بمدينة عفرين.

من ناحيتها، أعلنت الوحدات الكردية وقوع إصابات من جراء القصف التركي على عفرين.

الجيش التركي

من جانبه، قال الجيش التركي، إنه قام في وقت سابق، بإبلاغ موسكو وواشنطن بالعملية العسكرية وأهدافها.

أردوغان

من جهته، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن أنقرة “بدأت عملياً” هجوماً لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز بمدينة كوتاهية، إن “عملية عفرين بدأت عملياً على الأرض، ومنبج ستكون التالية”، في إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

وذكر أردوغان في إشارة إلى تطمينات أميركية سابقة بأن وحدات حماية الشعب الكردية ستنسحب من عفرين: “لم يتم الإيفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا يمكن لأحد أن يعترض على قيامنا بما يلزم”.

وزير الدفاع التركي

وكان وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، قد ذكر، الجمعة، أن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت “فعلياً” بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.

وقال جانيكلي، في مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية، إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضاف: “سنقضي على جميع الشبكات والعناصر الإرهابية في شمال سوريا. لا يوجد بديل”.

قوات “سوريا الديمقراطية“

وقالت قوات “سوريا الديمقراطية”، السبت، إن تهديد تركيا “المفاجئ وغير المبرر” بمهاجمة عفرين يغامر بعودة تنظيم داعش.

وأضافت القوات أن مزاعم شنها هجمات عبر الحدود في تركيا ادعاءات كاذبة تستخدمها أنقرة مبرراً لعملية عسكرية في سوريا، وفق قولها.

وقالت “سوريا الديمقراطية”، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب مدعوم أميركياً، إنها لا تجد خياراً أمامها سوى الدفاع عن نفسها إن تعرضت لهجوم.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد على مناطق شاسعة في شمال وشرق سوريا.

موسكو “قلقة” من العملية العسكرية التركية في عفرين

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية، السبت، عن قلقها تجاه العملية العسكرية التركية في عفرين، شمالي سوريا،كما دعت أنقرة إلى ضبط النفس.

وشنت مقاتلات تركية غارات على مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية في عفرين، السبت، بالتزامن مع دخول مقاتلين من المعارضة السورية إلى المنطقة الحدودية التي يسيطر عليها الأكراد.