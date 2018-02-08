غارات الغوطة الشرقية تسقط مزيدا من المدنيين

ارتفعت الخميس حصيلة ضحايا القصف على الغوطة الشرقية إلى 40 قتيلاً.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق أن مقاتلات تابعة للنظام السوري نفذت ضربات جوية على الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 125 آخرين.

وأضاف المرصد أن الطائرات دكت أنحاء عدة من الغوطة الشرقية التي هي عبارة عن جيب محاصر مؤلف من بلدات ومزارع قرب دمشق.

وتواصل قوات النظام لليوم الرابع على التوالي قصفها العنيف لمناطق عدة في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الهدف النهائي للولايات المتحدة في سوريا ليس محاربة تنظيم داعش، لكن الاستيلاء على أصول اقتصادية.

وأضافت الوزارة بحسب ما أفادت وكالة إنترفاكس الروسية أن المقاتلين السوريين الذين استهدفهم التحالف بقيادة واشنطن لم ينسقوا أنشطة استطلاعهم بشكل مسبق مع روسيا.