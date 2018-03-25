غارات اسرائيلية على مواقع “حماس” في غزة

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد على قطاع غزة، مستهدفة بصواريخ عدة مواقع تدريب تابع لحركة “حماس” في رفح.

وأفاد مراسل وكالة “معا” الفلسطينية أن طائرات استطلاع وأخرى من طراز اف 16 قصفت موقع “شهداء القسام” شمال رفح بصاروخين، إلا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وقالت مصادر الإحتلال إن الغارة جاءت رداً على تسلل شبان فلسطينيين من القطاع، مساء أمس السبت، عند السياج الفاصل بهدف إحراق معدات هندسية ومحاولة تعطيل أعمال بناء الجدار حول قطاع غزة.

ومساء السبت الماضي، أفاد شهود عيان أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.