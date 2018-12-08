غابة العذر في عمق عكار.. اشجار ونباتات نادرة

غابة ذهبية في لبنان ، فيها إضافةً إلى الأشجار ، مئات الأصناف من النباتات والأزهار والفطريات النادرة في العالم ، لكن الغريب ان معظم اللبنانيين لا يعرفون عنها الا القليل . إنها غابة العَذر .

حين تتجلى روائع الطبيعة على رؤوس جبال عكار تكون هذه الغابة. غابة العذر.

لا شيء هنا سوى هدوء وجمال ممتد على مساحات شاسعة، حيث تنتشر أشجار العذر الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط.

تتميز الغابة العذراء هذه بطول أشجارها الذي يزيد عن الثلاثين مترًا, وبجمالها المتقلب مع الفصول الأربعة… لوحة ناضرة في الربيع… وناصعة في الشتاء… وأما في الخريف فتفترش الغابة سجادة ملونة من اوراق شجرها المتساقط.

وأما عن عدد الأشجار فيها وبالإضافة الى أشجارها الكثيفة فالغابة تكتنز العديد من النباتات المميزة وتشكل مأوى مهمًا لحيوانات عدة بينها السناجب.

تقرير غسان فران