عيتاني أطلق العمل بحاويات النفايات الجديدة تحت الأرض في بيروت

أطلق رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني في مؤتمر صحافي عقده في ساحة الشيخ صبحي الصالح – ساقية الجنزير العمل بحاويات النفايات الجديدة تحت الأرض، وشرح الخطة التي وضعها المجلس لمعالجة النفايات وتبدأ من الفرز من المصدر، فضلا عن عمليتي الكنس والجمع.

وتحدث عن “توجيهات الرئيس سعد الحريري منذ توليه رئاسة المجلس البلدي لإيلاء مدينة بيروت الاهتمام والمحافظة على نظافتها”، لافتا إلى أن “الخطوة الاولى في خطة بيروت تكون بتخفيف حجم النفايات قدر المستطاع للوصول الى مرحلة الحل النهائي بأقل نسبة ممكنة، وقال: “إن كميات النفايات زادت في العامين الأخيرين بنسبة 7 في المئة لأسباب عدة، منها زيادة عدد السكان والوافدين وعدم الفرز من المصدر”.

أضاف: “إن شرطنا مع المتعهد الجديد تخصيص مستوعبات للمواد العضوية وأخرى للمواد القابلة للتدوير، وبدأ المتعهد بالفعل بالعمل منذ أيار الماضي، حتى باتت المستوعبات جاهزة اليوم في بيروت، فتلك الرمادية المائلة إلى اللون الأسود للمواد العضوية والأخرى الحمراء للمواد القابلة للتدوير، وعلى المواطنين أن يبدأوا بالفرز منذ اليوم لتخفيف الأذى”.

وأشار إلى أن “هذه الطريقة المتطورة التي تم اعتمادها مستوحاة من أوروبا”، وقال: “نأمل التزام المواطنين بها، فلن تكون هناك حجة لأي مبنى برفض المستوعبات، لا سيما أنها مخفية وغير ظاهرة”.

أضاف: “إن إجراءات التنفيذ ستتم بالتعاون مع المحافظ القاضي زياد شبيب”.

وتحدث عن “أن المخالفين سيغرمون بمبلغ قيمته 50 ألف ليرة”، وقال: “كما سنتخذ الإجراءات ونوقف العابثين في الحاويات”.

وردا على سؤال، قال عيتاني: “إن حملة توعية ستنطلق في وسائل الاعلام لنشرح للناس كيفية التعامل مع الوضع الجديد”.

وفي الختام، رمى عيتاني النفايات المفترضة بنفسه، وفق الألوان وبحسب نوعيتها كإعلان عن بدء العمل بها في العاصمة.