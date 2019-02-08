عيتاني: أربعة مبانٍ لمواقف السيارات في بيروت قريبا

لا يكاد يمر يوم دون أن يعاني المواطنون من زحمة سير خانقة بالاخص على مداخل مدينة بيروت.

ولمعالجة جزء من هذه المشكلة أعلن رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني أن المجلس البلدي أنجز دفتر الشروط لإنشاء أربعة مبانٍ لمواقف السيارات في المدينة، داعيا المقاولين للتقدم بعروضهم فور صدور اعلان المشاريع في الجريدة الرسمية

وعرض عيتاني بعض أسباب أزمة السير في بيروت من عدم الإلتزام بقانون السير وصولا إلى السبب الرئيسي الذي يتمثل بدخول مئتين وخمسين سيارة على الأقل الى العاصمة، مشيرا الى ان البلدية باشرت بمعالجتها بالتعاون مع القوى الأمنية

وأعلن عيتاني ان المجلس البلدي اتخذ قرارا بطلب رسمي من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتسمية القسم الممتد من مدخل بيروت الشمالي حتى تمثال المغترب اللبناني الجادة رقم واحد بجادة فخامة الرئيس ميشال عون.