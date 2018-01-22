عون يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في لبنان والخارج

وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب اعضاء مجلس النوّاب: 6 أيار في لبنان، و3 ايار للموظفين المشاركين في العملية الانتخابية، أما في 27 نيسان اللبنانيين في الدول العربية، و29 نيسان اللبنانيين المسجلين في اميركا واوروبا وافريقيا.

الروزنامة الإنتخابية

وبحسب الروزنامة الإنتخابية فإنه في 1 شباط هناك جهوزية القوائم الإنتخابية الأولية ودعوة الناخبين للتدقيق بها، إضافة إلى نشر القوائم الإنتخابية الأولية للمقيمين في لبنان على موقع وزارة الداخلية والبلديات، ونشر القوائم الإنتخابية الأولية للمقيمين في الخارج على موقع وزارة الخارجية.

وآخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيح للإنتخابات هي في 5 شباط، تزامنا مع ذلك بدء الحملات الإنتخابية للمرشحين.

وآخر مهلة للتدقيق في القوائم الإنتخابية للمقيمين في الخارج هي في 20 شباط.

وآخر مهلة للتدقيق في القوائم الإنتخابية للمقيمين في لبنان في 10 آذار.

ويتم في في 7 آذار إقفال باب الترشيحات، اما في 22 آذار فتكون آخر مهلة للعودة عن الترشيح.

27و آذار آخر مهلة لتسجيل اللوائح الإنتخابية.

من 1 وحتى 16 نيسان آخر مهل لتحديد أماكن الإقتراع، أما في 26 نيسان حظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليق عليها.

في 29 نيسان تعيين رؤساء اقلام الإقتراع، أما في 5 ايار بدء فترة الصمت الإنتخابي وانتهاء الحملات.