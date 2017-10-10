عون يواصل مكافحة الفساد.. ووزارة الاقتصاد ستراقب الاسعار بالاسواق

عقب قرارات مجلس النواب حط موضوع الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب في بعبدا التي زارها وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون وجرى عرض للوضع الإقتصادي والخطوات افصلاحية اضافة الى موضوع اليد العاملة الإجمالية والصرف التعسفي للعمال.

وأكد الرئيس عون امام الوفد أن ما تحقق حتى الآن على الصعيد الإقتصادي يكتمل بالإصلاح ومكافحة الفساد واعادة التوازن الى قطاعات الانتاج فيما شكر الأسمر رئيس الجمهورية على مساهمته بإنتاج السلسلة مطالبا اياه بضرورة مكافحة الفساد.

وأكد وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري ان وزارة الاقتصاد ومن خلال مصلحة حماية المستهلك تواصل مراقبة الاسعار في الاسواق.

في هذا السياق، نوهت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بـ”الجهد الذي بذله رئيس مجلس الوزراء والحكومة في الإعداد لمشروع القانون المعجل لتوفير المصادر المالية الإضافية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي من خلال تخفيض الخلل المتفاقم والعجز في الموازنة العامة والخزينة ولا سيما في ضوء إقرار سلسلة الرواتب الجديدة للعاملين في إدارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها”. كما نوهت بـ”الجهود الجدية التي بذلها مجلس النواب في مناقشة هذا المشروع وفي المحصلة في إقراره لهذا القانون المالي مساء أمس”.

ورأت الكتلة ان “هذه الخطوة على أهميتها في هذه الفترة، تحتاج لجهود حثيثة اضافية من أجل استكمال ومتابعة المعالجات لهذا التراكم في العجز في الموازنة والخزينة، ولهذا التنامي في حجم الدين العام مما يزيد من حدة المشكلات المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان”.

في سياق متصل، لفت أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل، إلى أن “إقرار قانوني الإيرادات وسلسلة الرتب والرواتب بعد قانون الانتخاب، هو من الإنجازات الاساسية المالية والاجتماعية المنتظرة من عقود”، مشيرا إلى أن “السلسلة والايرادات يؤمنان استقرارا ماليا واجتماعيا يمهد لاستعادة الثقة المفقودة منذ عقود بين الدولة والشعب”.

وقال: “لا دولة من دون موازنة ولا اصلاح من دون رقابة، ويتم التحضير للجلسات التي حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاقرار الموازنة مع تعديلات لجنة المال الاصلاحية”، مشيرا إلى “اننا نؤسس للبنان والمواطن حياة مستقرة افضل ودولة تستطيع ان تتكل على نفسها”.

وأشار إلى ان “وزارة الاقتصاد ستنزل على الارض، ولن نسمح بأن يدفع المواطن ثمن اي فوضى وحماية المستهلك ستتابع والقضاء سيحاسب، وسنتبنى بالكامل كل الإصلاحات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المال”.