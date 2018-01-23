عون يلتقي أمير الكويت.. وتوجيهات لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خلوة في قصر البيان، وبحث معه سُبل تعزيز العلاقات اللبنانية – الكويتية وتطويرها في المجالات كافة.

وأكد أمير الكويت لعون انه تم أعطاء التوجيهات الى الصندوق الكويتي للتنمية لتحريك المساعدات الاقتصادية للبنان.

وإتفق عون مع امير الكويت خلال المحادثات على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما وان العلاقات الاخوية بين البلدين قديمة العهد ولم يعكّر صفوها اي حدث.

هذا وشكر الرئيس عون امير الكويت على وقوف بلاده الى جانب لبنان في كل الظروف وفي كل المحافل، اكد الشيخ الصباح على ان الكويت لن تتردد في تقديم اي مساعدة للبنان سواء بشكل مباشر او من خلال المؤتمرات الدولية.

وكانت وجهات النظر بين الرئيس والامير متطابقة حول ضرورة توحيد الموقف العربي في مواجهة التطورات العربية والاقليمية الراهنة لان وحدة العرب اساسية في هذا المجال، وان تشكل القمة العربية المقبلة في الرياض في شهر آذار المقبل، فرصة لاعادة احياء التضامن العربي.

وكان عون وصل الى الكويت في مستهل زيارة رسمية يلتقي في خلالها امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين الكويتيين والجالية اللبنانية.

وكان في استقباله على ارض المطار امير الكويت، وولي العهد الكويتي نواف الاحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الامة الكويتي السيد مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاحمد الصباح، وكبار المسؤولين الكويتيين من وزراء ومسؤولين في الديوان الاميري، اضافة الى رئيس بعثة الشرف المستشار في الديوان الاميري السيد محمد عبد الله ابو الحسن والسفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي.

كما كان في استقبال عون القائم بالاعمال اللبناني في الكويت ماهر الخير وأركان السفارة اللبنانية.

وبعدما صافح الرئيس عون اعضاء الوفد الكويتي، قدم طفلان باقتين من الزهر الى رئيس الجمهورية، قبل ان تقام مراسم الاستقبال الرسمي حيث تم عزف النشيدين اللبناني والكويتي. وبعد استراحة قصيرة في صالون الشرف الاميري، انتقل الرئيس عون وامير الكويت في سيارة واحدة الى مبنى قاعة المؤتمرات في قصر بيان لعقد محادثات موسعة وخلوتين ثنائيتين تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها اضافة الى التطورات على الصعيدين العربي والدولي، يعقبها مأدبة غداء يقيمها الامير الكويتي على شرف رئيس الجمهورية.

ويشارك في المحادثات عن الجانب اللبناني اعضاء الوفد الرسمي المرافق الوزراء جبران باسيل، وجمال الجراح، وايمن شقير، وعناية عز الدين، والقائم بالاعمال الخير، فيما يشارك عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد الجار الله، المستشار محمد عبدالله ابو الحسن والسفير القناعي.