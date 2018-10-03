عون يشدد على أهمية وحدة اللبنانيين

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أهمية وحدة اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة بالذات وضرورة تغليب قياداتهم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح.

وأمام وفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد، أشار عون إلى أن المواقف التي أطلقها خلال وجوده في نيويورك، هي وليدة قناعة ثابتة تتناغم مع أحداث التاريخ من جهة، والوقائع الراهنة من جهة أخرى، وهي تهدف أولاً وآخراً إلى الدفاع عن حق لبنان وسيادته وكرامته واستقلاله وحمايته من أي اعتداء يستهدفه، عسكرياً كان أم سياسياً أو معنوياً.

ولفت إلى أنه أراد في كلمته امام الجمعية العمومية وضع دول العالم أمام مسؤولياتها حيال المشاكل التي تواجه لبنان، لا سيما الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة، أو تداعيات موجة النزوح السورية، أو القضية الفلسطينية التي لا تزال من دون حلّ، مشددا على ضرورة أن يعي المجتمع الدولي هذه الحقائق ويتصرف على أساسها.

بدوره نقل رعد تقدير حزب الله لمواقف عون في نيويورك.

رئيس الجمهورية استقبل أيضا وفداً من حزب الطاشناق ضمّ أمينه العام النائب أغوب بقرادونيان ووزير السياحة أواديس كيدينيان وعرض معهما مسار تشكيل الحكومة الجديدة والاتصالات الجارية على هذا الصعيد.