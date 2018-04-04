عون يدعو لإعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن هناك “ضرورة لاعادة نظر شاملة في قانون الضرائب المعتمد في لبنان منذ الاستقلال”، مركزا على “اهمية الاستقرار الضريبي لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال وتعزيز القطاعات الانتاجية وحمايتها”.

وشدد على أن “مكافحة الفساد وعمليات التهرب الضريبي، عملية مستمرة لاسيما في مراكز النفوذ، وهي مسؤولية يتشارك فيها المواطن مع الدولة”، معربا عن أمله في ان “تحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال بعد الانتخابات النيابية المقبلة وتشكيل حكومة جديدة”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اعضاء الهيئة الادارية الجديدة لجمعية الضرائب اللبنانية برئاسة السيد هشام المكمل الذين اطلعوا رئيس الجمهورية على عمل الجمعية التي تأسست في العام 1991 بهدف المساعدة وتحفيز الاقتصاد اللبناني.

وعدد المكمل ابرز الاهداف التي تعمل الجمعية على تحقيقها ومنها “ثبات التشريع الضريبي، والعمل للوصول الى قانون ضرائبي سهل ومرن يمنع الاجتهادات الذاتية، لاسيما وان قانون الضرائب اقر في العام 1943، ويتم تعديله بموجب تعاميم خلافا للاصول القانونية”.

شماس

واستقبل الرئيس عون رئيس جمعية تجار بيروت الدكتور نقولا شماس وعرض معه الوضع الاقتصادي في البلاد والحركة التجارية عشية انعقاد مؤتمر ” سيدر” في باريس يوم الجمعة المقبل، وما يمكن ان ينتج عنه من مبادرات لدعم الاقتصادي اللبناني.

وفد الاتحاد اللبناني لرياضة “الكباش”

وكانت للرئيس عون محطة رياضية اليوم مع وفد من الاتحاد اللبناني لرياضة مصارعة الذراع “الكباش” برئاسة السيد كريم العنداري الذي قدم الى رئيس الجمهورية البطلين جورج بجاني ومارك باسيل اللذين فازا بالميدالية الذهبية للبطولة الدولية لرياضة “الكباش” التي اقيمت في ايطاليا الشهر الماضي.

وقدم الوفد للرئيس عون كأس البطولة وميدالية ذهبية وشعار الاتحاد عربون شكر وتقدير للدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في تشجيع الرياضة والرياضيين.