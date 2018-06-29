عون يدعو المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا

شدد رئيس الجمهورية ميشال عون لوزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث اليستير برت على انه سيعمل مع الحكومة الجديدة على تنفيذ التعهدات بتحسين الاقتصاد الوطني واستكمال الاصلاحات الادارية ومحاربة الفساد.

واكد عون العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية – البريطانية، خصوصا لجهة تفعيل الاستثمارات وتقوية التبادل التجاري بين البلدين.

وفيما شكر عون الوزير البريطاني على الدعم الذي تقدمه بلاده للجيش اللبناني، طلب مساعدة المملكة المتحدة كي توقف “اسرائيل” انتهاكها للسيادة اللبنانية، مشيرا الى التزام لبنان بالقرار الدولي 1701.

وتطرق عون إلى التحضيرات الجارية لاطلاق الخطة الاقتصادية التي ستحدد اولويات لبنان في المشاريع الانمائية المنوي تنفيذها والتي عرضت على الدول المانحة خلال مؤتمر “سيدر”، إضافة إلى التداعيات التي نتجت عن النزوح السوري الى لبنان على مختلف الاصعدة.

واكد عون أنّ عودة النازحين السوريين تتم بملء إرادتهم ولا صحة للحديث عن ضغوط عليهم، مضيفا ان لبنان مستمر في تقديم الرعاية لهم على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، ومجددا دعوة المجتمع الدولي الى تسهيل عودتهم تدريجا الى الاماكن الامنة في سوريا.

بدوره أمل برت ان تتشكل الحكومة الجديدة لا سيما وانها ستتولى معالجة الوضع الاقتصادي، مؤكداً ان بلاده دعمت مؤتمر “ٍسيدر” وهي تتطلع الى المساهمة في المشاريع الانمائية التي وردت في ورقة العمل اللبنانية.