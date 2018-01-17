عون يتسلح برأي هيئة التشريع.. وبري يصفه بغب الطلب

لا تزال اللهجة العالية بين قصر بعبدا وعين التينة على خلفية مرسوم أقدمية الضباط، فبعد أن إعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن القضاء هو من يحكم في هذه القضية، جاء الرد من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل التي رأت أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيع المرسوم الى جانب رئيسيّ الجمهورية والحكومة هو وزير الدفاع، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم، مستندة إلى خلاصة حكم مماثل صدر عن مجلس شورى الدولة في العام 1991.

واعتبرت الهيئة أنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مُراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء.

إلا أن هذا الكلام لم تستسغه الرئاسة الثانية، فأتى الردّ عليه من طهران، حيث إعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على هامش مشاركته في مؤتمر البرلمانات الاسلامية أن “ما نسب الى هيئة التشريع هو إستشارة بناءً للطلب، مع الأسف”.

وفي السياق، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة “اللواء”، أن الرئيس عون أكد منذ اليوم الأول لقيام الاشكال بشأن “مرسوم الأقدمية” التزامه بما تقرره الجهة القضائية في شأن هذه المسألة، أما وقد صدر رأي هيئة التشريع والاستشارات فإنه رأي قانوني يلتزم به.

ورفضت المصادر الدخول في تكهنات عن المرحلة المقبلة، مكررة القول إن رئيس الجمهورية يحترم نصوص بشكل واضح. واعتبرت أنه إذا كان الموضوع للتسييس فهذا شأن آخر.

وبالنسبة إلى ارجحية التواصل بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فإن لا معلومات مؤكدة حوله، علما انه يبقى في إطار الترجيح.