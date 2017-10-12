عون والحريري يشيدان بالرياضي بطل آسيا

أشاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بفريق الرياضي بيروت الذي أحرز لقب كأس آسيا لكرة السلة، وذلك خلال استقبالهما لوفده أمس.

واكد رئيس الجمهورية ان «الانجازات التي تحققها الفرق الرياضية اللبنانية في البطولات العالمية والاقليمية، تزيد من حضور لبنان في العالم، وتؤكد على القدرات الرياضية والفنية التي يتمتع بها اللاعبون اللبنانيون في مختلف الالعاب الرياضية». وشدد الرئيس عون على «اهمية الاستمرار في توفير فرص للاعبين اللبنانيين الشباب كي يستمر اندفاعهم، وتشهد لعبة كرة السلة من خلالهم المزيد من التطور ولا سيما ان جمهورها يتزايد يوما بعد يوم، وهؤلاء اللاعبون سوف يشكلون خزانا للمنتخب اللبناني في اللعبة». واشاد بـ«الجهود التي تبذلها ادارة النادي الرياضي لتعزيز فريقها، وكذلك الاندية اللبنانية الاخرى مما رفع مستوى اللعبة وعزز حضور لبنان فيها». والقى رئيس النادي هشام الجارودي كلمة، شكر فيها الرئيس عون «لانه كان اول مهنئي النادي بالانجاز الرياضي الذي حققه»، مقدرا «الرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية للشباب والرياضة»، وقال: «نعتز بان نقدم لفخامتكم كأس آسيا التي فاز بها النادي الرياضي، الذي حمل اسم لبنان في بطولة آسيا في الصين وفوزه على كل الفرق التي شاركت في البطولة. وهذا الفوز ليس فوزا للنادي الرياضي فحسب بل للبنان». وإذ اشاد جارودي بـ«الجهود التي يبذلها الرئيس عون للمحافظة على وحدة لبنان واللبنانيين»، اكد ان «الجسم الرياضي اللبناني يقدر لرئيس الجمهورية متابعته الدائمة لكل ما يعزز الرياضة والرياضيين ويتجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم». بعد ذلك قدم جارودي للرئيس عون كأس البطولة التي اعادها رئيس الجمهورية الى النادي عربون تقدير.

الحريري

هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فريق النادي الرياضي بفوزه بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة، آملا أن «يحقق النادي مزيدا من الانتصارات وصولا إلى الفوز ببطولة العالم». كلام الحريري جاء خلال استقباله أمس، في بيت الوسط، وفد النادي الرياضي برئاسة هشام جارودي، بحضور منسق قطاع الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو، حيث قدم الفريق للرئيس الحريري كأس البطولة.

في بداية اللقاء، تحدث جارودي فأشار إلى أن «الفريق الذي حصل على المرتبة الأولى في البطولة من دون أي خسارة يهدي هذه الكأس إلى الرئيس الحريري لأنه راعي الفريق وحاضنه، وللبنان والشعب اللبناني ككل».

ورد الرئيس الحريري بكلمة قال فيها: «رفعتم اسم لبنان عاليا، والحمد لله أنكم فزتم وعدتم إلى لبنان بهذا الإنجاز العظيم. وأنا سأبقى، كما كان والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، على تواصل دائم معكم وداعما لكم». وشكر لجارودي «رعايته الدائمة للنادي «مقدرا» الجهود التي تقوم بها الهيئة الإدارية فيه، آملا أن يحرز الفريق مزيدا من الإنجازات وصولا إلى بطولة العالم إن شاء الله».