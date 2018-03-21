عون والحريري يشاركان في القمة العربية في الرياض

اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة مجلس الوزراء، في بعبدا، انه بحث مع الموفدين الاجانب وممثلي المنظمات الدولية، خلال اللقاءات التي عقدها في الاسبوعين الاخرين، “الانعكاسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والامنية، الناجمة عن النازحين السوريين الذين يعيشون في ظروف صعبة”، واكد للوفود ضرورة العمل على تحقيق العودة الى المناطق الامنة وعدم انتظار الحل السلمي في سوريا لبت هذه العودة.

وتطرق عون الى “الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، والى ضرورة اعتماد لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان والاعراق والثقافات”. كما تحدث عن مؤتمر “روما – 2″، شاكرا الدولة الايطالية على “استضافتها المؤتمر ورعايتها له، والدول التي شاركت فيه، لا سيما التي ساهمت بشكل مباشر او غير مباشر بدعم الجيش والقوى الامنية”.

وعن مشروع الموازنة العامة للعام 2018، تمنى الرئيس عون “درس الموازنة في مجلس النواب في أسرع ما يمكن”. ولفت الى مطالب مجلس القضاء الاعلى التي رفعت اليه، يوم الثلاثاء، والجولة التي قام بها رئيس واعضاء المجلس على الرسميين لمتابعة هذا الموضوع.

ورأى عون أنّ مؤتمر “سيدر” “سيكون فرصة لتأكيد الدعم الدولي للبنان”، مشيرا إلى أنّه سيشارك “في مؤتمر القمة العربية التي تقرر عقدها في 15 نيسان المقبل في الرياض”.

الحريري

وعرض رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نتائج مؤتمر “روما – 2″، لافتا الى مشاركة “40 دولة ودراستها المشاريع التي تقدمت بها الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية، وستحصل مفاوضات ثنائية بين لبنان والدول التي ابدت استعدادها للمساعدة”.

كما لفت الى ان فرنسا “قدمت مبلغا ائتمانيا بقيمة 400 مليون يورو، ورفع الكونغرس الفيتو عن بعض الاسلحة الي كان طلبها لبنان، وستقدم معدات بمثابة هبة بقيمة 110 مليون دولار”، كاشفا، أيضا، عن “اتصالات مع الجانب الروسي للبحث في مساهمة للجيش والقوى المسلحة”.

واضاف الحريري أنّ مجلس الوزراء “يدرس برنامج الانفاق الاستثماري الذي سيتم عرضه في مرتمر سيدر، ويتضمن مشاريع تساعد على النهوض الاقتصادي في البلاد، وهي قابلة للتفاوض وفق الاولويات التي تحفظ مصلحة لبنان”.

وشدد الرئيس الحريري في هذا الاطار على “اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اكثر من مجال”، مركزا على “اهمية الاصلاحات التي تساعد في التجاوب مع مشاريع لبنان، وهذه الاصلاحات بدأناها وستستمر، وهي مالية وبنيوية يتصل بعضها بطريقة تنفيذ المشاريع وهي بالنتيجة تصب في مصلحة لبنان”، موضحا أن “ثمة مشاريع اقرت في مجلس النواب متوفر تمويلها وتحتاج الى تنفيذ”.

وعن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2018، لفت الى أن “فيه الكثير من الحوافز والاصلاحات التي ستساعد في انجاح المفاوضات في مؤتمر سيدر”، معلنا أنه سيكون “مع الرئيس عون في مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في الرياض”.

وكان استهل عون الجلسة بتهنئة الام بعيدها، مشيدا بـ”دور الام اللبنانية وتضحياتها في مختلف المجالات”.