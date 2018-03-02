عون: نعمل على إطلاق خطة تحدد رؤية طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أننا “نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى التركيز على ما يجمع اللبنانيين ويقود سفينتهم الى بر الامان”، مؤكدا أننا “ نجحنا معاً في تحقيق الكثير في الفترة الماضية، واتسعت رقعة التفاؤل بإمكان النهوض بالدولة الى حيث تلاقي آمال اللبنانيين وتطلعاتهم”.

وقال، خلال ازاحة الستارة نصب الامير مجيد ارسلان في خلدة إنه “وسط العواصف والحروب المحيطة بنا، وصراع الدول الكبرى فوق رقعة شرقنا، واستشراسها لتحقيق مصالحها، نجح لبنان بالنأي عن نيران هذا الأتون المشتعل، محافظاً على استقراره ودرجة عالية من الأمن والسلام، برغم كل التحديات والمصاعب”. اضاف: “نجحنا في إزالة فتيل لغم الإرهاب، وقدنا مؤخراً آخر معارك الانتصار عليه على حدود وطننا، ونلنا تقديراً دولياً عالياً على هذا الانجاز، انتصار لم يكن ليتحقق لولا الخيارات الكبرى التي اجمع عليها اللبنانيون، ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة التطرف، وتحييد لبنان عن الملفات الخلافية، وبقاؤنا على مسافة واحدة من جميع الدول العربية ايماناً منا بأن روح الأخوَّة بينها لا بد ان تعود الى المسار السليم”.

ورأى رئيس الجمهورية أن “الضغوط علينا كبيرة، إن كان سياسياً او اقتصادياً او امنياً، وخصوصاً من جراء ملف النازحين السوريين الى لبنان، وما ينطوي عليه من اعباء ثقيلة ترهق كاهل البلاد على كل المستويات”، مشيرا إلى أنه منذ تسلمه مسؤولياته عمل مع الحكومة ومجلس النواب وكل الفعاليات والهيئات الرسمية والمدنية، “على مواجهة هذه الضغوط وتعطيلها واحداً واحداً”. كما لفت إلى أننا “نجحنا في ملف مواجهة الارهاب، حققنا ايضاً نجاحاً في اطلاق مسيرة انتظام مالية الدولة، ونعمل كذلك على إطلاق خطة اقتصادية تحدد رؤية طويلة الأمد للنهوض الاقتصادي”.