عون من نيويورك: لسنا مضطرين للبقاء في حال سجال سياسي دائم مع اولاد

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى اليقظة والابتعاد عن الشائعات السلبية التي تتناول اشخاصا والحالة العامة دون التحلي بروح المسؤولية.

وخلال حفل استقبال اقامته رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي وسفير لبنان لدى واشنطن السفير غابي عيسى للجالية اللبنانية في نيويورك اكد عون أن الامن مستتب في لبنان

وقال:عمدنا الى ترسيخ الامن في لبنان وهو كان هدفنا الاول لانه اذا لم نحافظ على حياة المواطنين لا يمكن ان نحافظ على ابنائهم واموالهم. وهكذا اصبح لبنان آمنا بفضل العمليات التي قام بها الجيش، وشهد الوضع استقرارا على الاراضي اللبنانية كافة.

ثم قال:البعض يستغل الحرية التي يتمتع بها لبنان من اجل تحويلها الى شتيمة دون افق، وهي آفة جديدة نحاول وضع حد لها من خلال التربية الثقافية، لانها تعطي صورة سلبية بشعة عن البلد، فيما الاكثرية الساحقة من اللبنانيين لا توافق على الترويج لهذه الصورة التي تصل الى الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الامر يتطلب جهدا كبيرا لمعرفة خطورته، وعلينا تنظيمه ومنع التأثير السلبي له الذي يؤذي الكثيرين، ومنع اي شائعة من ان تكبر وتتحول الى فضيحة غير صحيحة

واضاف عون لسنا مضطرين للبقاء في حال سجال سياسي دائم مع اولاد، حتى لو كانوا متقدمين في العمر، الا انهم لم يبلغوا سن النضوج، وهم يتسببون بخلل في المجتمع