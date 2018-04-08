عون مرتاح لنتائج “سيدر”.. وبري: الحضن العالمي تأمّن

أثارت نتائج مؤتمر “سيدر” الذي عُقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني يوم الجمعة، وحجم التمويل الذي حصل عليه لبنان، ارتياحاً في الأوساط السياسية والرسمية اللبنانية، خصوصاً أن حجم المبالغ التي قررتها الدول المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية والعربية بما يفوق 11 بليون دولار على مدى 5 سنوات – بينها 860 مليون دولار هبات – فاق التوقعات.

وأعلنت دولة الإمارات، أمس السبلت، أنها ستقدم 200 مليون دولار دعماً للجيش اللبناني والقوى الأمنية، موضحا أن هذا الدعم سيكون “مناصفة” بين الجهتين، بحيث يحصل الجيش اللبناني على 100 مليون دولار وتحصل قوى الأمن على 100 مليون دولار.

الى ذلك، نقل زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصحيفة “الحياة” ارتياحه إلى نتائج “سيدر”، واعتباره أن ما تحقق خطوة مهمة جداً يجب استكمالها بالإصلاحات التي تعزز الثقة. وأوضح زوار عون أنه شدد على أن “موضوع مكافحة الفساد الذي بدأه في أول عهده سيستمر فيه بزخم أكبر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، إثر الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار (مايو) المقبل، وأنه متفاهم مع رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الصدد”.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ “الحياة”: “باستضافة فرنسا مؤتمر سيدر ووجود الدول التي حضرته، فإن ما يسمى الحضن العالمي للبنان قد تأمن. ويبقى على اللبنانيين التنفيذ. فالعبرة بالتنفيذ”. وأضاف: “الكلام الذي قاله الرئيس الحريري أول من أمس عن أهمية تعاوننا جميعاً ودور التوافق السياسي في التوصل إلى المشروع الذي وُضِع أمام المؤتمر، هو الذي يؤدي إلى النتائج المطلوبة، وأنا أشد على يده في هذا المجال”.