عون: للتعاطي مع الاوضاع الاقتصادية بموضوعية

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون امام وفد من هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا الى توفير كل الجهود من اجل استرداد اراضي شبعا المحتلة، مؤكدا ان الأرض لبنانية، وسكانها لبنانيون وهذا حق سيادي لبناني لا يمكن لأحد النقاش به.

وسلمت الهيئة رئيس الجمهورية عددا من الاقتراحات تضمنت ضرورة التمسك بالتعويضات الناجمة عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بأبناء هذه المنطقة.

تشكيل الحكومة وتأثير هذا الأمر على الوضعين الإقتصادي والمالي شكلا محور البحث مع الوفد الذي زار بعبدا وضم رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ورئيس اتحاد رجال اعمال المتوسط جاك صراف .

وأكد عون أن معالجة الاوضاع الاقتصادية ستكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة لا سيما بعد انجاز الخطة الاقتصادية، مشددا على اهمية تعاون الجميع في سبيل مواكبة عمل الدولة، والتوقف عن تعميم معطيات سلبية.

وتسلم الرئيس عون من رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني وأعضاء البلدية تقريراً بأعمال المجلس البلدي منذ العام 2016 حتّى العام 2018 وجرى البحث في اوضاع مدينة بيروت وحاجاتها وخطط الرؤية المستقبلية.

واوضح عيتاني ان الخطة تعالج عددا كبيرا من المشاكل وابرزها النفايات والكهرباء، وتحسين شبكة النقل وزيادة المساحات الخضراء وتشجيع السياحة والمهرجانات والإستثمارات.