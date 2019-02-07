عون: لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للامم المتحدة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان لبنان يتطلع الى تعزيز التعاون مع المنظمات التابعة للامم المتحدة لتحقيق الاهداف التي يؤمن بها ويعمل مع الامم المتحدة في سبيلها.

وأبلغ عون المنسق المقيم للانشطة العملانية التنموية لمنظومة الامم المتحدة في لبنان ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة فيليب لازاريني، خلال استقباله له في قصر بعبدا ان ثمة برامج عدة اعدتها منظمات الامم المتحدة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى الاضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحروب التي وقعت في المنطقة لا سيما الحرب السورية. ودعا الرئيس عون الى “ان تلعب الامم المتحدة دورها بعيدا عن تأثير القوى الكبرى.

من جهته طمأن لاريزاني استمرار الامم المتحدة في تقديم الدعم للبنان في المجالات كافة، متطلعا الى استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية لا سيما في البرامج المشتركة المعدة وفقا للاولويات التي تم تحديدها .