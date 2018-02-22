عون: لبنان متمسك بحدوده البرية والبحرية وبحقه في الدفاع عنه

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من ارمينيا أن لبنان متمسك بحدوده البرية والبحرية، وبحقه في الدفاع عنها، بكل الوسائل المشروعة.

في اليوم الثاني من زيارته الى ارمينيا أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون مع الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان محادثات تناولت قضايا المنطقة والأوضاع في لبنان والعلاقات الثنائية وازمة النزوح السوري ومكافحة الإرهاب. وعقب الخلوة التي جمعهتمها عقد لقاء موسّع في القصر الجمهوري الأرميني إنضم اليه الوفدين الرسميين اللبناني والأرميني تطرق الى جملة قضايا تهم البلدين.

عون

وفي مؤتمر صحافي مشترك اكد الرئيس عون ان المحادثات كانت بناءة وايجابية مثنيا على وقوف أرمينيا الدائم الى جانب لبنان وقضاياه في المحافل الدولية.

كما شدد على ضرورة العمل من أجل الوصول الى توافق دولي يؤمن عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم.وجدد التأكيد على ضرورة مشاركة ارمينيا في مؤتمرات دعم لبنان.

رئيس الجمهورية اكد ان هناك توافق على اهمية تعزيز التعاون الثنائي والدولي لمكافحة الارهاب،وترسيخ ثقافة الانفتاح واحترام حقوق الافراد والدول شاكرا الرئيس سركيسيان على الدعوة التي وجهها اليه للمشاركة في القمة الفرانكوفونية السابعة عشرة التي ستعقد في يريفان ووعد بتلبيتها.

سركيسيان

الرئيس سركيسيان اعتبر ان الزيارة تعكس زخما للعلاقات التاريخية المتينة مشيرا الى أهمية الحفاظ على الحوار السياسي الرفيع المستوى بين البلدين كدفعة مهمة للتعاون المتبادل في جميع المجالات

الرئيس عون التقى كذلك رئيس مجلس النواب الأرميني آرا بابلويان وجرى التأكيد على على تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية الأرمينية اللبنانية ومجلس النواب في البلدين وتبادل الخبرات في مجال التشريع

وعقد رئيس الجمهورية لقاء موسعا مع رئيس مجلس الوزراء الأرميني كارِن كارابيتيان تناول تعزيز العلاقات الإقتصادية وابلغ كاريبيتيان الرئيس عون انه سينسق مع الرئيس سعد الحريري خلال زيارته في آذار المقبل لإنجاز اتفاق تعاون وزيادة الإستثمارات بين البلدين.