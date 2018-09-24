عون في نيويورك يحدد رؤيته لمستقبل لبنان

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون انّه وضع في اولى اولوياته، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، تأمين سلامة المواطنين اللبنانيين واستعادة هيبة الدولة، لافتاً الى انقاذ البلاد من ارهابيي “داعش” و”النصرة” الذين تسللوا اليها من سوريا.

اما في الاقتصاد، فاشار عون الى إن مراسيم مناقصات النفط والغاز التي كانت مجمّدة في السابق، قد تم التوقيع عليها. وأطلِقت المناقصات، وتم توقيع العقود الخاصّة بها. كما ان مكافحة الفساد تسير بشكل مطّرد.

وردا على سؤال حول ما اذا كان “لبنان رهينة حزب الله”، قال رئيس الجمهورية: “ان الضغوط الدولية ضد حزب الله ليست جديدة، وهي ترتفع. وبعض الاطراف يفتش عن تصفية حساباته السياسية معه بعدما فشل في تصفية حساباته العسكرية مع الحزب لأنه هزم اسرائيل في الاعوام 1993، 1996، 2006. واضاف ان القاعدة الشعبية لحزب الله تشكّل اكثر من ثلث الشعب اللبناني.

وعمّا اذا كان الجنوب اللبناني يمكن ان يُستخدَم في المواجهة بين ايران و”اسرائيل”، ردّ الرئيس عون بكلمة: لا.

وسئل ايضا: “هل انتم متأكدون من ان حزب الله سيوافقكم هذا الرأي ويسير فيه كونكم القائد الاعلى للقوى المسلحة؟”، فرد بالقول: “بالطبع. اذا لم يتعرّض لبنان لأي اعتداء اسرائيلي، فما من طلقة واحدة ستُطلق من الاراضي اللبنانية. ولكن اذا ما حصل اي اعتداء ضد لبنان، فله الحق في الدفاع عن النفس”.

واعتبر عون أن الحزب “لا يلعب اي دور عسكري في الداخل اللبناني ولا يقوم بأي عمل على الحدود مع اسرائيل. لقد بات وضع الحزب مرتبطا بمسألة الشرق الاوسط وبحلّ النزاع في سوريا”.

الرئيس عون قال ان لبنان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، “ونحن نعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه النزاعات التي تهز المنطقة وتحديدا النزاع في سوريا”.

وعمّا ينتظره لبنان من اوروبا عموما وفرنسا خصوصا، اوضح رئيس الجمهورية انه ينتظر منهما دعم لبنان في مسالة العودة التدريجية والآمنة للنازحين السوريين الى المناطق الآمنة في بلادهم، ومضاعفة مساهمتهم في موازنة الاونروا، والمساهمة في مشاريع الاستثمار المقدمة في مؤتمر “سيدر”.