عون في مؤتمر التحول الرقمي: تحديث الدولة والتطوير الإداري أصبح ضرورة

شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مؤتمر التحول الرقمي ٢٠١٨ بفندق فينيسيا، حيث اعتبرأن ” تأليل إدارات الدولة هدفاً وجزءاً أساسياً من خطة الإصلاح الاقتصادي وهذا هو المدخل لتحديث الدولة ولمكافحة الفساد في الإدارة وأيضاً للحد من هجرة الأدمغة”.

وخلال خطابه قال:” مع التطور المتسارع في عالم التكنولوجيا في مختلف القطاعات، صار تحديث الدولة والتطوير الإداري ضرورة وليس ترفاً أو من الكماليات”.

وأضاف:” فيما نحن نتلمّس خطانا نحو الحكومة الرقمية و ال E Government نجد العديد من الدول قد تخطّاها وصار في مرحلة حكومة الموبايل M Government ، حيث يمكن للمواطن القيام بجميع معاملاته في الدولة عبر الموبايل”.

وأشار أن “الإدارة في لبنان، وعلى الرغم من بعض محاولات التحسين والتطوير في بعض الوزرات، فإنها لا تزال دون المطلوب بدرجة كبيرة، ولا يمكن لأي قطاع أن ينطلق كما يجب ويحقق إنجازاً، في ظل إدارة تكبّلها البيروقراطية والتقنيات القديمة والتقليدية، وينخرها الفساد”، مضيفا أن “الفساد في الإدارة هو وجه من أوجه الفساد العام، ومكافحته ضرورة على كل الصعد، فهو يسيء الى سمعة الدولة ككل، ويضرب ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية، ويعرقل سير العمل”.

وتابع:” هجرة الأدمغة هي مشكلة لبنان الكبرى، على الصعيد الاقتصادي كما الاجتماعي؛ فنحن نصدّر خيرة أبنائنا الى الخارج، ونتابع من الإعلام العالمي أخبار نجاحاتهم وإبداعهم، وكل ذلك لأن وطنهم غير قادر على تأمين سوق العمل المناسب لمؤهلاتهم”.

وقال:” لا شك أن مشروع التحول الرقمي للحكومة سيحتاج الى الكثير من الكفاءات والخبرات وسيفسح المجال للإبداع اللبناني أن يبرع في وطنه وبين أهله”.

وختم قائلا:” لقد اعلنت مؤسسة أوجيرو منذ فترة وجيزة عن استراتيجية “الرؤية الجديدة” لتطوير قطاع الانترنت، فإذا تمكن لبنان فعلاً من تنفيذ هذين المشروعين المتلازمين سيكون قد خطا خطوة جبارة تؤسس لاقتصاد جديد، يفتح له آفاقاً جديدة”.

وقد قدم الرئيس عون التحية للوزيرة عناية عز الدين ولفريق العمل لعملهم الدؤوب، ولكل القيمين على هذا المشروع.