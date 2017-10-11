عون عقد لقاءات وزارية وسياسية ودبلوماسية في قصر بعبدا وتابع التحضيرات لإقرار مشروع قانون الموازنة

شهد قصر بعبدا اليوم، لقاءات وزارية وسياسية ودبلوماسية، إضافة الى متابعة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأوضاع الداخلية والاجواء السياسية والتحضير لمرحلة ما بعد اقرار مجلس النواب للقوانين المالية والضرائبية، لا سيما لجهة درس مشروع قانون الموازنة واقراره.

واستقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، الذي أوضح بعد اللقاء، أنه شدد على “اهمية استمرار المناخ الوفاقي واستكمال بناء مشروع الدولة، لان العهد الحالي يشكل فرصة ثمينة لبناء الدولة وانتاج ادارات كفوءة ونزيهة قادرة على مواجهة الفساد من خلال المؤسسات التي تعمل فيها”.

كما استقبل عون، سفير المكسيك خايمي غارسيا امارال، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. وتقديرا لعطاءاته وجهوده في تعزيز العلاقات اللبنانية-المكسيكية، منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط أكبر.

التقى عون، امين الهيئة القيادية في “حركة الناصريين المستقلين -المرابطون” العميد المتقاعد مصطفى حمدان، الذي اوضح انه هنأ رئيس الجمهورية “على الانجاز الذي حققه الجيش في تحرير جرود القاع ورأس بعلبك من تنظيم “داعش” الارهابي”.

وبحث معه في “موضوع النازحين السوريين في لبنان”، وقال: “إن كلمة الرئيس عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة، تشكل خارطة طريق لعمل الحكم في المرحلة المقبلة، لا سيما في موضوع النازحين، وذلك لمواجهة استعمال الخارج لهؤلاء النازحين كأدوات في مخطط تقسيم لبنان”.

أضاف: “اليوم نحن احوج ما نكون الى رفع الشعار الذي سبق لفخامة الرئيس ان رفعه في الثمانينات، عندما قال: أن لبنان أكبر من ان يبلع وأصغر من ان يقسم، وليكن هذا الشعار عنوانا للمرحلة الراهنة”. ودعا الى “عدم ابقاء مطلوبين للعدالة في اي بقعة من لبنان، لا سيما في مخيم عين الحلوة”.

والتقى الرئيس عون، رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، الذي عرض حاجات منطقة المنية، “لا سيما لجهة الاهتمام بالطريق الدولية التي تربط لبنان بسوريا والمعروفة بوصلة دير عمار – العبدة وتكليف مجلس الانماء والاعمار الاهتمام بها وتأمين السلامة المرورية عليها”.

واشار الخير الى أنه نقل الى رئيس الجمهورية “محبة ابناء المنطقة وتأييدهم لمواقفه الوطنية، لا سيما ما اعلنه في الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك من مواقف تشكل صمام امان وضمانة لحماية لبنان في مواجهة التطورات الراهنة”.

وفي قصر بعبدا، المونسنيور كميل مبارك، وعميد كلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة البروفسور روك انطون مهنا الذي يرأس فرع لبنان في الرابطة العالمية للاقتصاد، حيث تم التداول في عدد من المواضيع العامة.