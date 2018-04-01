عون بعد لقائه الراعي: رجاؤنا قيام لبنان وخلاصه من التعثر

بمناسبة عيد الفصح المجيد، شارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قداس الفصح المجيد في الصرح البطريركي، حيث توجه الرئيس عون فور وصوله الى الصرح البطريركي في بكركي الى صالون الصرح، حيث كان في استقباله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والكاردينال نصر الله صفير والتقطت الصور التذكارية وتم تبادل التهاني بالعيد.

ثم توجه عون والراعي الى مكتب البطريرك الخاص حيث تعقد خلوة تتناول الاوضاع الراهنة.

وألقى الرئيس عون بعد خلوة مع الراعي كلمة أكد من خلالها “اننا اليوم في عيد الكبير، ورجاؤنا قيام لبنان وخلاصه من التعثر، ونتمنى الا تتعرض القدس وكنيسة القيامة لما تعرضت له سابقا”.

وقال: “السيطرة على المعالم المسيحية في القدس يؤدي الى ان يجف النبع الذي يغذي الروح المسيحية، ونحن لا نريد ان تكون كنائسنا مرافق سياحية فقط”.