عون الى الكويت والحريري الى سويسرا.. ووفد أميركي في بيروت

تشهد البلاد هذا الأسبوع ما يشبه «الهدنة» في المواقف الرئاسية، بفعل بعض الأسفار الرئاسية، ما سيجمّد البحث والتواصل الرئاسي وعلى المستويات الحكومية والوزارية المختلفة في الملفات الخلافية الماثلة، وأبرزها مرسوم الأقدمية لضبّاط دورة 1994، واقتراح الوزير جبران باسيل تمديد فترة تسجيل المغتربين الراغبين الاقتراع في الانتخابات النيابية، ويُنتظر أن ينصبَّ الاهتمام على مهمّة وفدٍ أميركي رفيع سيزور لبنان خلال الساعات المقبلة وهو برئاسة مساعد وزير الخزانة الأميركية لعقد لقاءات مع المسؤولين الكبار ومسؤولين حكوميين وإداريين للتدقيق في معلومات جمعَتها وزارة الخزانة الأميركية من مصادر عدة حول الشبكات السرّية الإرهابية وتلك التي امتهنَت الإتجار بالمخدّرات والممنوعات وتهريب الأموال القذرة بين الدول.

وقبل يوم واحد، من مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الكويت في زيارة رسمية، وسفر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي، بقي الجو قاتما بين بعبدا وعين التينة.

فبعد ترحيل مجلس الوزراء البحث في بند تمديد المهل لتسجيل اسماء المغتربين اللبنانيين في الخارج الى اجتماع اللجنة الوزارية المقرر اليوم في السراي، رجحت مصادر بحسب صحيفة اللواء تأجيل البحث في هذا البند الى ما بعد عودة الرئيس الحريري من سويسرا.

وفي الاطار ذاته عُلِم أنّ النائب وائل ابو فاعور سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم موفدا من رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، ناقلا إليه موقف عون والحريري من مبادرته، وتردّد أن هذا الموقف لا يزال غير واضح، خصوصا أن عون كان قد أعلن إقفال النقاش في مرسوم الأقدمية.