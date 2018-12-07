عون: الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية حول الوضع الحكومي غير دقيق

اكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “حق تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع رئيس الجمهورية هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه”.

موقف الرئيس عون جاء في بيان، صدر يوم الجمعة، عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، وهنا نصه: “تناقلت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كلاما منسوبا الى فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون حول الوضع الحكومي.

ان مكتب الاعلام يؤكد ان ما نسب الى فخامة الرئيس لم يكن دقيقا، وبعض ما جاء فيه اتى خارج السياق واعطي تفسيرات متناقضة لا تنطبق مع مواقف فخامته المعلنة في اكثر من مناسبة، لا سيما في ما خص العودة الى مجلس النواب لمقاربة الازمة الحكومية.

والصحيح ان فخامة الرئيس يعتبر ان حق تسمية دولة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منحه الدستور الى النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة (المادة 53- الفقرة 2). وبالتالي، فاذا ما استمر تعثر تشكيل هذه الحكومة، فمن الطبيعي ان يضع فخامة الرئيس هذا الامر في عهدة مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.

ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التمني على وسائل الاعلام مراجعته في كل ما يتعلق بما ينسب الى رئيس الجمهورية من مواقف توخيا للدقة وحفاظا على صدقية وسائل الاعلام”.

وكانت الاوضاع الراهنة في البلاد والتطورات السياسية الحالية موضع بحث خلال استقبال عون، لوزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الذي اوضح ان “البحث تناول مواضيع عامة والوضع الحكومي والتطورات الاخيرة في الجنوب”.

والتقى عون رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل ومستشاره العام فؤاد ابو ناضر، واجرى معهما جولة افق تناولت “التطورات السياسية الراهنة والاوضاع الاقتصادية”.

وفيما لم يدل النائب الجميل بأي تصريح لدى مغادرته قصر بعبدا، غرد على حسابه الخاص عبر “تويتر” بالاتي: “التقينا اليوم الرئيس عون واجرينا معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة”.