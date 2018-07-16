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عون: الانسحاب الآحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي يرتّب تداعيات سلبيّة على الامن والاستقرار في المنطقة

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