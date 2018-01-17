عون: أمام القضاء لا غالب ولا مغلوب لأنه ينطق بالحق

“ان المؤسسات من دون دستور وقوانين لا قيمة لها لانها تكون غير خاضعة لمراجع بل للفوضى وعلى الجميع ان يفهم ذلك”، الكلام لرئيس الجمهورية ميشال عون خلال كلمة القاها في مأدبة غداء اقامتها الرهبنة الانطونية بعد القداس الاحتفالي بعيد شفيعها القديس انطونيوس في دير مار انطونيوس في بعبدا.

وكان الرئيس عون استقبل في القصر الجمهوري اعضاء السلك القنصلي في لبنان مؤكدا ان الاقتصاد هو أولوية هذا العام

واستقبل عون السفير اللبناني المعين لدى الولايات المتحدة الاميركية غابي عيسى لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، وتمنى له التوفيق وزوده بتوجيهاته.