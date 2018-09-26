عون أمام الجمعية العامة للامم المتحدة : الاستمرار في تحمل عبء النزوح السوري غير ممكن

شكل الوضع اللبناني أمنيا وإقتصاديا وإجتماعيا اضافة الى تداعيات ازمة النزوح العناوين الرئيسية لكلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك مؤكدا ان الحاجة اليوم ملحة الى الحوار ومرحبا بأي مبادرة تسعى الى حل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية

“لبنان يتلمس طريقه للنهوض من الأزمات المتلاحقة التي عصفت به. أمنيا، تمكن من تثبيت أمنه واستقراره بعدما قضى على الإرهابيين, سياسيا، أجرى انتخاباته النيابية وفق قانون يعتمد النسبية وهو اليوم على طريق تشكيل حكومة وفق هذا التمثيل ، واقتصاديا وضعت الخطوط العريضة لخطة اقتصادية تأخذ في الاعتبار مقررات مؤتمر “سيدر”.

الرئيس عون لفت الى ان ازمات الجوار لا تزال تضغط على لبنان مما يجعل الاستمرار في تحمل عب ء النزوح السوري غير ممكن عارضا لخرائط تتعلق بأعدادهم وانتشارهم على الأراضي اللبنانية , كما تطرق الى مسألة حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا.

أعيد تأكيد موقف بلادي الساعي لتثبيت حق العودة الكريمة والآمنة والمستدامة للنازحين الى أرضهم، والرافض كل مماطلة أو مقايضة في هذا الملف الكياني، أو ربطه بحل سياسي غير معلوم متى سيأتي، والرافض قطعاً لأي مشروع توطين، سواء لنازح أو للاجئ”، مرحباً “بأي مبادرة تسعى لحل مسألة النزوح على غرار المبادرة الروسية”.

وعن موضوع الاونروا قال: “ماذا أتى قرار حجب المساعدات عن مؤسسة الأونروا؟ فهل انتهت معاناة اللاجئين لينتهي دور الأونروا أم أن الهدف من تعطيل دورها هو التمهيد لإسقاط صفة اللاجئ، ودمجه في الدول المضيفة لمحو الهوية الفلسطينية وفرض التوطين؟!”

ورأى رئيس الجمهورية ان الأمم المتحدة بحاجة الى مشروع اصلاحي وتطوير جدي للدور المستقبلي المأمول منها بسبب تعذر مجلس الأمن من إقرار قرارات محقة بسبب حق النقض، كما دعاها إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم.