عون: آمل ان تحمل قمة الظهران اساسا لعودة التقارب العربي

أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أنّه يأمل أن تحمل اعمال قمة الظهران اساساً يمكن البناء عليه لعودة التقارب العربي، وتوحيد الصف، “فالانقسام ينعكس سلباً علينا جميعاً، ولا بد من خطوة تتخذ لوضع حد لهذا التباعد الذي يهدد دولنا وشعوبنا وقد شهدنا على عينة من نتائجه خلال السنوات الاخيرة”.

واعرب عون لدى وصوله الى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في مدينة الظهران حيث يرأس الوفد اللبناني المشارك في اعمال القمة التي تستضيفها السعودية، عن سعادته للمشاركة في هذه القمة ولقائه قادة وزعماء الدول العربية، وعن امله في ان “تشهد نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية – العربية من جهة، ومعالجة الملفات الشائكة والدقيقة التي تلقي بثقلها على دولنا وشعوبنا”.

وشكر عون السعودية على استضافتها اعمال القمة، مؤكداً حرص لبنان على العمل لتكون ناجحة بكل المقاييس، وان تتوج بإجماع عربي وصوت واحد يخرج من السعودية الى انحاء العالم.

وكان رئيس الجمهورية وصل قرابة الثامنة من مساء السبت الى السعودية، يرافقه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الاقتصاد رائد خوري، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، على ان ينضم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لاحقا الى الوفد.

بوغدانوف

وباشر رئيس الجمهورية، فور وصوله الى جناحه في الفندق، لقاءاته مع المشاركين في القمة، فاستقبل مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف الذي نقل اليه تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية وتداول معه في التطورات الراهنة والمستجدات الاقليمية لا سيما بعد الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا على سوريا فجر اليوم السبت.

وابلغ بوغدانوف عون دعم القيادة الروسية للبنان وللمؤتمرات الدولية التي عقدت في روما وباريس والمؤتمر المتوقع في بروكسل، لافتا الى ان بلاده حريصة على التجاوب مع ما يطلبه لبنان من دعم في المرحلة الراهنة.

وعرض عون لوجهة نظر لبنان من التطورات متوقفا خصوصا عند الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان والخروقات الجوية والبرية والبحرية، اضافة الى تداعيات تدفق النازحين السوريين اليه وانعكاسات ذلك على الصعيدين الاجتماعي والامني، مشيرا الى ان مطالبة لبنان بعودة تدريجية للنازحين السوريين تعود الى ان مناطق سورية عدة باتت تنعم بالاستقرار الامني بعد انتهاء القتال فيها.

وقد ابدى بوغدانوف استعداد بلاده للمساعدة في تأمين هذه العودة الامنة للنازحين السوريين في ضوء التطورات التي تحصل، مرحبا بانعقاد القمة العربية المقبلة في بيروت العام المقبل.

وبعد اللقاء تحدث الوزير بوغدانوف عن لقائه بالرئيس عون قائلا: “تحدثنا مع الرئيس عون عن كافة الامور المطروحة وعن العلاقات الثنائية اللبنانية الروسية حيث تربط الشعبين اللبناني الروسي عواطف متبادلة. وتطرقنا الى المستجدات في المنطقة والازمات التي تشهدها الاسرة العربية في هذه المرحلة، واعني الازمة السورية والازمات في ليبيا واليمن والمشاكل في العراق بالاضافة الى القضية الفلسطينية. وبطبيعة الحال، فان سوريا مجاورة للبنان والمشاكل مترابطة لا سيما في ظل ازمة النازحين السوريين الموجودين في لبنان، بالاضافة الى قضية الامن ومكافحة الارهاب.

وعن الضربة الاميركية التي وجهت لسوريا، قال بوغدانوف: نحن نقارن بينها وبين الحدث التاريخي المتمثل بالعدوان الثلاثي الذي تم في العام 1956.

وختم مؤكدا أن دعوة رئيس الجمهورية لزيارة موسكو قائمة ومفتوحة لا سيما وان ثمة علاقة متميزة على مستوى رئيسي البلدين، والرئيس عون هو الصديق الحميم لبلدنا.