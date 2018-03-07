عودة الهدوء إلى مخيم شاتيلا بعد اشتباكات أدت إلى مقتل شخص

مقتل شخص وسقوط عدد من الجرحى، فضلا عن أضرار مادية كثيرة، كانت حصيلة اشتباكات في مخيم شاتيلا، قبل عودة الهدوء إليه.

الإشتباكات التي شهدها المخيم دارت بين عناصر من فتح الانتفاضة وقوات الصاعقة، وأدت إلى مقتل شقيق مسؤول مكتب فتح الانتفاضة ط.خ، وسقوط عدد من الجرحى، نقل بعضهم إلى مستشفى حيفا، وبعضهم الآخر ممن لم تسطر بحقهم مذكرات عدلية الى مستشفى المقاصد.

وبعدها سادت حالة من الهدوء، لتتكشف معها الأضرار المادية.. هدوء رافقه حال من الذعر والغضب لدى سكان المخيم، الذين أمسوا ضحايا اشتباكات الأحزاب في مخيمهم.