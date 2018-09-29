عمليات الإطفاء في أحراج لحفد – حاقل تستمر في الليل

يواصل عناصر من الدفاع المدني العمل منذ ظهر يوم السبت، وحتى الساعة، في محاولة للسيطرة على النيران التي اندلعت في الأحراج الممتدة بين بلدتي حاقل ولحفد في قضاء جبيل.

ويواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على الحريق نظراً لعدم توفر الطرقات السالكة لوصول الاليات الى رقعة الحريق.

وقد عملت طوافة تابعة للقوات الجوية على مساندة العناصر في اخماد النيران الا ان سرعة الهواء تحول دون اتمام المهمة. وتستمر عمليات اخماد الحريق طيلة الليل الى حين التوصل للسيطرة تماما على الحريق.