عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة بعد عشر 10 سنوات من الانتظار

مع كل ألبوم غنائي يطرحه عمرو دياب، تظل هناك أغنية واحدة تشكل لغزا بالنسبة لجمهوره ومحبيه، الذين ينتظرون الإفراج عنها من قبل مطربهم المفضل.

تلك الأغنية تحمل اسم “قال فاكرينك” وهي من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وقدمها الهضبة في أكثر من حفل غنائي، إلا أن الجمهور مازال ينتظرها ودائما ما يسأل عنها منذ 10 سنوات، على أمل أن يطرحها عمرو ضمن ألبوماته.

ولعل الانتظار يراود مؤلف الأغنية نفسه، ما جعله يقع ضحية لصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمنتغريدة لعمرو دياب يقول فيها “بعد 10 سنين.. قال فاكرينك في ألبومي القادم 2018.. كلمات بهاء الدين محمد .. ألحان عمرو دياب.. توزيع نادر حمدي”.

تلك الصورة التي علق عليها بهاء الدين محمد قائلا “باين على الهضبة هيعملها ولا إيه”، معربا عن سعادته بالأمر، خاصة وأن الجمهور دائما ما يسأله عن مصير الأغنية ومتى سيطرحها الهضبة في ألبومه.

وبالعودة إلى حساب عمرو دياب الرسمي على “تويتر”، يتضح أن بهاء الدين محمد وقع ضحية لتغريدة مفبركة، خاصة وأن الحساب الخاص بالهضبة لم يطلق هذه التغريدة، ويبدو أن أحدا قرر استغلال الحالة التي يعيشها الجمهور ورغبته في نزول الأغنية، وقرر أن يصنع تغريدة مزيفة.

المصدر: العربية