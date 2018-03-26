على غرار الشوكولاتة.. طبيب تركي يؤسس متحفا لـ”البقلاوة”

أسس طبيب تركي، في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، متحفاً للبقلاوة، بعد أن استلهم فكرته من متحف للشوكولاتة خلال زيارته ألمانيا قبل عدة أعوام.

وتمكن طبيب العيون التركي، أوغوز خان صايغيلي، قبل شهرين من الحصول على رخصة متحف لقسم فتحه ضمن خان مللت (Millet Hanı) التاريخي بغازي عنتاب، لصناعة البقلاوة.

وعلى أنغام الموسيقى المحلية، يتجول الزوار بين أجنحة المتحف، للتعرف على مراحل صناعة البقلاوة، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”.

ومن خلف زجاج شفاف يمكن متابعة مراحل صنع البقلاوة، من قبل طهاة يحضّر كل واحد منهم قسماً من مراحل صناعة البقلاوة الشهية.

ونقلت الوكالة التركية عن صاحب المتحف صايغيلي قوله إنه تأثر كثيراً من متحف للشوكولاتة صادفه لدى زيارته لألمانيا قبل عدة أعوام.

وبيّن أنه قرر إثرها فتح متحف للبقلاوة بمدينة غازي عنتاب صاحبة المطبخ العريق في المأكولات وصناعة الحلويات.

وأوضح أنه قرر فتح المتحف في مكان تاريخي بعد دراسات معمّقة، لافتاً إلى أن التحضيرات أخذت من وقته 3 أعوام.

وقال إنه بعد جهد كبير حصل قبل شهرين، على مواصفة متحف على الجناح الذي فتحه داخل خان مللت التاريخي.

يشار إلى أن مطبخ غازي عنتاب بين المطابخ العالمية الخاضعة لرعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فيما يتعلق بفن الطهي.

كما أنها ضمن 163 مدينة أعلنتها اليونسكو مدناً مبدعة، وهي المدينة التركية الوحيدة الحاصلة على هذا اللقب.