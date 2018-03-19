وقالت تقارير إعلامية إن العصابة تقوم بتوزيع مطبوعات ترويجية و تشجيعية لكل من يقتني كميات مهمة، حيث يستعملون نفس طرق المتاجر الكبرى في الإعلان عن “منتجاتهم”.

ونشرت الشرطة صوراً للمطبوعات التي كان أفراد العصابة يوزعونها على “الزبائن” بمدينة بادوفا شمالي البلاد، لدفعهم إلى اقتناء كميات كبيرة من مخدر الشيرا ومخدر الكوكايين.

وتقول المنشورات “كلما كانت الكمية المقتناة كبيرة كلما كانت الأسعار أقل”.

في منشو رآخر أكثر طرافة وردت عبارة “سارعوا لاستغلال فرصة” التخفيضات.

المصدر: سكاي نيوز